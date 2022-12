Overwatch: un doppio cosplay di D.Va e Ashe pronte per Natale con i loro vestiti rossi

Con il passaggio da Overwatch a Overwatch 2 si è completata la trasformazione dell'hero shooter di casa Blizzard. Da qualche mese infatti è andato in soffitta il primo titolo, che per ben sette anni è stato uno dei principali sulla scena degli e-sport, lasciando spazio al seguito free to play, che ha altri personaggi e mappe.

Dopo un processo graduale ma costante, almeno per chi si approccia per la prima volta al gioco, Overwatch 2 garantisce l'utilizzo di tutti i personaggi giocabili, salvo ovviamente problemi temporanei come capitato a Mei. Ogni personaggio ha sia la sua skin principale che quella del vecchio videogioco, ma c'è anche la possibilità di aggiungere una skin particolare dedicata alle festività del momento. Dopo l'evento di Halloween, che ha lanciato su Overwatch un'atmosfera stregata, è il momento di una festività molto più - per modo di dire, visto che gli eroi comunque se le danno di santa ragione - pacifica.

Con l'inizio del Magico Inverno inizia l'evento dedicato al Natale, e ovviamente niente dice Natale come vestiti rossi, cappellini, renne, alberi, bastoncini zuccherati e tanto altro ancora. Tutto ciò è stato raccolto da Mercury Lamp e Ashen Reina, due cosplayer che hanno avuto l'idea di creare questo doppio cosplay di D.Va e Ashe in versione natalizia.

Entrambe vestite con un abito rosso, ma portato in due modi completamente diversi, sono in una stanza addobbata per Natale con un fuoco acceso. Ashen Reina è D.Va a sinistra nella foto, mentre Mercury Lamp è Ashe, un personaggio che ha portato spesso sui suoi social. Quale delle due ragazze preferite?