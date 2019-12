Overwatch: DragonEddy vola a Boston, si unirà alla Uprising Academy

Pare proprio che un italiano sia approdato alla corte di una franchigia della Overwatch League, a partire dalla prossima stagione. DragonEddy, al secolo Edmondo Cerini, ha salutato il Bel Paese per trasferirsi ai Boston Uprising.

Meglio, all'Academy della franchigia statunitense. La Uprising Academy milita nei Contenders statunitensi. Tradizionalmente, le squadre della lega maggiore sfruttano l'ambiente competitivo cadetto non solo per formare i ragazzi ma anche come cantera dalla quale attingere per integrare la squadra maggiore.

DragonEddy, dopo aver militato per un bel po' di tempo nei Samsung Morning Stars come “off tank”, parte dunque alla volta degli Stati Uniti, per realizzare un sogno che probabilmente ha cullato sin da quando, nel maggio del 2017, riuscì a esser selezionato dai giudici del Fight for Glory (il contest realizzato da Samsung) per entrare nella prima squadra professionistica italiana di Overwatch.

Da allora si sono susseguite diverse soddisfazioni con la casacca di Bergamo e anche della nazionale italiana. Ora, per DragonEddy, si apre una nuova – importante – fase della propria carriera a poco più di vent'anni.

A Boston troverà compagni di squadra provenienti da tutto il mondo: Rhino (USA), Phatt (Portogallo, ex One.PoinT e Angry Titans), TAP (Olanda) e il turco Lethal.

Che dire, GLHF DragonEddy, per questa tua nuova avventura!