Overwatch, Echo è disponibile nel PTR: gameplay ed abilità della nuova eroina

Dopo la presentazione di Echo avvenuta nella giornata di ieri, Blizzard Entertainment ha reso disponibile la nuova eroina Omnic nel PTR della versione PC di Overwatch. In questo modo, abbiamo finalmente potuto vederla in azione e scoprire tutte le sue caratteristiche.

Echo è un robot evolutivo dotato di intelligenza artificiale adattiva, sufficientemente versatile da poter assumere svariati ruoli in situazioni di combattimento. Fa parte della classe degli Attaccanti, e si distingue per la sua capacità di compiere dei balzi e librarsi in volo per brevi periodi di tempo e per un'abilità ultra davvero singolare, chiamata Duplicazione, che le consente di diventare una copia esatta di un eroe avversario.

Colpo triplo : Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare.

: Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare. Bombe Adesive : Echo lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo.

: Echo lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo. Volo : Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo.

: Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo. Raggio Focalizzante : Echo emette un raggio per alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute.

: Echo emette un raggio per alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute. Planata : Echo può planare durante la caduta.

: Echo può planare durante la caduta. Ultra - Duplicazione: Echo diventa una copia di un eroe nemico bersaglio, ottenendo accesso alle sue abilità.

Echo è ora disponibile per tutti i partecipanti al PTR, e debutterà nei server live si PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch al termine della fase di testing, operazione che di solito richiedere qualche settimana. Intanto, potete ammirarla in azione neiallegati a questa notizia e scoprire la filosofica che ha guidato il suo sviluppo grazie all'. Prima di salutarvi, ricordiamo che è in corso l' evento Archivi 2020 in Overwatch