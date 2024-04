Overwatch entra in gioco in questo cosplay floreale di Kiriko

Pare sia in corso una rivoluzione che porterà Overwatch 2 a cambiare pagina. A partire dalla Stagione 10 di gioco, gli eroi saranno gratuiti per tutti. Non sarà comunque l'unica novità che andrà a sconvolgere l'hero shooter pubblicato da Blizzard Entertainment. Tanto altro è in arrivo, ma non prima di un meraviglioso omaggio a Kiriko.

Grossi cambiamenti sono in arrivo. Blizzard ha già comunicato che, come avevamo già riportato tempo fa, tutti gli eroi di Overwatch 2 saranno accessibili gratuitamente a partire dalla Stagione 10. Con quest'occasione, arriverà anche un altro personaggio inedito, Venture.

Ma non è tutto. Secondo un report, le missioni della storia di Overwatch 2 sono giunte al capolinea. Questa modalità, già iniziata a rilento, non ha conquistato il pubblico e viste le difficoltà incontrate nella produzione Blizzard non avrebbe intenzione di approfondire ulteriormente l'argomento. A confermare questa tesi ci avrebbe pensato Jason Schreier. Overwatch 2 dirà addio al PvE e addirittura anche al bonus agli sviluppatori.

Solamente il tempo confermerà queste indiscrezioni, ma ora è il momento di puntare i riflettori sulla cosplayer francese Shi Shieru Funtom. Sui suoi social, l'artista ha condiviso un floreale cosplay di Kiriko da Overwatch 2, uno scatto in cui possiamo vedere l'eroina nipponica di classe supporto circondata dal rosa e pronta a lanciare i suoi ofuda di cura.

