Overwatch, L'Eroe di Numbani: disponibile il primo romanzo originale del gioco Blizzard

Classificato tra i Best Seller del New York Times, il romanzo "The Prey of Gods" è firmato da Nicky Drayden, scrittrice statunitense che appone ora la propria firma a "L'eroe di Numbani".

Si tratta del primo romanzo originale ambientato nell'universo di Overwatch, il celebre hero shooter firmato dagli sviluppatori di Blizzard. La vicenda narrata prende il via nella città africana di Numbani, presso la quale esseri umani e Omnic, avanzati robot umanoidi, vivono in pace ed armonia. A turbare l'equilibrio di questo futuro non troppo lontano, sarà tuttavia un attacco terroristico assestato da Doomfist. L'evento semina discordia tra Omnic e uomini, ma una giovanissima eroina è determinata ad ergersi a paladina della città.



Si tratta della piccola Efi Oladele, dodicenne prodigio appassionata di robot e programmazione sin dalla più tenera età. Per tutelare l'equilibrio di Numbani, la protagonista si cimenta nella costruzione di un robot guardiano. Battezzato Orisa, nome di potenti spiriti che guidano il suo popolo, quest'ultimo dovrà dimostrarsi all'altezza di fronteggiare Doomfist: riuscirà nell'impresa? Una nuova eroina sta per emergere nel mondo di Overwatch!

In Italia, L'eroe di Numbani è disponibile dal 22 ottobre in libreria e negli store online. Con una vicenda che si dipana per circa trecento pagine, il volume è pubblicato dalla casa editrice Il Castoro ed è proposto al prezzo di 13,50€.