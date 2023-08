Overwatch: l'estate si fa calda con questo cosplay di D.Va in vacanza

Il mese di agosto è cominciato in pompa magna per Overwatch 2, salvo poi decadere a causa di una polemica e di un calo drastico di utenti attivi e di spettatori su Twitch. A risollevare il morale della community di appassionati è la cosplayer Little Giuli con una fresca interpretazione estiva che raffredda le calde giornate.

A inizio mese Overwatch 2 Invasion ha introdotto nuove missioni storia, mappe e modalità. La più bella sorpresa di questa stagione è stato per l'ingresso di Illari nel roster di Overwatch 2. L'eroina è scesa sul campo nel ruolo di supporto, divenendo il trentottesimo Campione giocabile. Ciò, non è bastato per mantenere a galla l'hero shooter di Activision Blizzard.

Nell'ultimo periodo Overwatch 2 ha subito un netto calo di giocatori, che tuttavia ancora non preoccupa il publisher. Questo, secondo i dirigenti Activision, non sarebbe nient'altro che un flusso fisiologico per un titolo free to play. Ad allarmare, invece, è la review bombing che ha colpito Overwatch 2 in seguito al debutto su Steam.

A ogni modo, tra alti e bassi Overwatch è sempre presente, soprattutto tra gli appassionati di cosplay. Ed è dunque a Rimini Comix 2023 che non poteva mancare una fantastica interpretazione di uno dei Campioni più amati del roster.

In questo cosplay di D.Va da Overwatch, ritroviamo l'ex giocatrice professionista che ha impiegato le sue abilità straordinarie per divenire una pilota di mech. Questa volta, tuttavia, l'eroina abbandona per un momento la squadra MEKA per godersi le vacanze estive. Eccola dunque in costume, pistola ad acqua e ciambella gonfiabile.