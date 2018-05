Overwatch: evento Anniversario, nuova mappa Petra e modifiche per Ana, Brigitte e Hanzo

Blizzard Entertainment ha appena pubblicato la patch 1.24.0.1 di Overwatch che ha introdotto una moltitudine di novità che terranno impegnati i giocatori per diverse settimane.

Tanto per cominciare, ha ufficialmente dato il via all'evento Anniversario, che rimarrà attivo fino al 12 giugno. Sono inclusi ben 190 oggetti celebrativi, tra i quali ne figurano ben 60 completamente nuovi. Le skin inedite sono invece 11: ve le abbiamo mostrate tutte in un articolo dedicato. Durante l'anniversario di Overwatch sarà possibile sbloccare gli oggetti degli scorsi eventi con i crediti e aprendo i forzieri Celebrativi. Inoltre, molte risse degli eventi passati potranno essere rigiocate nell'Arcade e durante l'evento la rissa del giorno cambierà a rotazione.

Per l'occasione debuttano anche la mappa Petra, studiata per il Deathmatch tutti contro tutti, e una stagione competitiva dedicata alla medesima modalità che include partite di piazzamento, indice di valutazione, classifiche e la possibilità di guadagnare punti competitivi. Gli scontri si svolgono su Petra e Château Guillard.

Questa patch, inoltre, introduce Rialto all'interno della modalità competitiva classica e rende disponibili per tutti i giocatori i seguenti bilanciamenti agli eroi testati nelle scorse settimane nel PTR:

Ana

Fucile Biotico: I proiettili ora ignorano gli alleati con la salute al massimo; Munizioni aumentate da 10 a 14.

Brigitte

Adunata : Armatura massima per eroe ridotta da 150 a 100.

: Armatura massima per eroe ridotta da 150 a 100. Colpo di Scudo: Tempo di recupero aumentato da 5 a 6 secondi.

Hanzo

Tempesta di Frecce: Danni ridotti da 80 a 70.

Questi descritti sono solamente alcuni dei cambiamenti introdotti al gameplay. Per una lista completa vi consigliamo di consultare il changelog ufficiale pubblicato sul sito di Overwatch.

Segnaliamo, infine, che a partire da oggi è possibile acquistare la versione Standard di Overwatch su PC al prezzo promozionale di 19,99 euro. È stata inoltre lanciata ufficialmente la Overwatch Legendary Edition su PlayStation 4, Xbox One e PC, che potrà essere acquistata a 39,99 euro per un periodo di tempo limitato. Questa speciale edizione include 5 modelli epici e 5 leggendari, tra cui Hanzo Okami, Ana Shrike e McCree Uomo Misterioso, e i modelli Origins Reyes Blackwatch, Comandante Operativo Morrison, Bastion Risvegliato, Pharah Capo della Sicurezza e Tracer Slipstream.