Overwatch, l'evento Halloween Terror ha una data: vediamo le nuove skin

Immancabile, come ogni anno dal 2016 a questa parte, torna l'evento stagionale Halloween Terror di Overwatch, che darà una rinfrescata alle modalità disponibili nella sezione Arcade e porterà con sé delle skin nuove di zecca.

Innanzitutto, segnatevi le date sul calendario: quest'anno Halloween Terror si svolgerà dal 13 ottobre fino al 3 novembre. Per presentarlo Blizzard ha pubblicato il trailer che potete visionare in apertura di notizia, che oltre a stabilire il tono dell'evento offre anche un primo assaggio delle nuove skin che i giocatori potranno trovare nei Forzieri dell'Evento e ottenere tramite le sfide settimanali. Possiamo così confermare che a ricevere dei nuovi costumi saranno Torbjorn, D.Va, Sigma, Brigitte, Echo, Sombra, Ashe & B.O.B. e Winston, quest'ultimo negli inediti panni di un licantropo. Quelle di Brigitte, Echo e Sombra saranno probabilmente di livello Epico e associate alle sfide.

Le nuove skin, ad eccezione di quelle legate alle sfide a tempo limitato, potranno essere anche acquistate con la valuta di gioco all'interno della Galleria Eroi. Per l'occasione faranno il loro ritorno i costumi degli eventi di Halloween passati, sia nei pacchetti che nel negozio a prezzi inferiori, e modalità PvE come Junkenstein's Revenge. Overwatch è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.