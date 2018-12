Overwatch: l'evento Magico Inverno prenderà il via l'11 dicembre

Con un brevissimo teaser trailer pubblicato su Twitter, Blizzard Entertainment ha annunciato che presto, puntuale come tutti gli anni, tornerà l'evento Magico Inverno in Overwatch.

L'evento prenderà il via martedì 11 dicembre e si protrarrà fino a mercoledì 2 gennaio 2019. Nel filmato che potete ammirare in calce a questa notizia viene mostrata la mappa Blizzard World addobbata a festa. Non sono state svelate ulteriori informazioni, ma possiamo senza dubbio aspettarci l'introduzione di tanti nuovi costumi, spray, emote e pose vittoriose a tema natalizio. Com'è ormai consuetudine, torneranno disponibili all'acquisto a prezzo scontato gli oggetti introdotti nelle due passate edizioni. Un'occasione imperdibile per completare la propria collezione.

Nei prossimi giorni Blizzard Entertainment renderà più piacevole l'attesa per l'evento mostrando in anteprima le nuove skin. Chi riceverà un nuovo outfit natalizio, secondo voi? La nuova eroina Ashe ci sembra un'ottima candidata. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che si stanno svolgendo gli Overwatch Contenders. Domenica pomeriggio i nostri Samsung Morning Stars hanno fatto registrare la terza vittoria consecutiva domando 3 a 1 gli Hic Sunt Leones.