Overwatch: l'evento natalizio Magico Inverno torna la settimana prossima

La prima settimana di dicembre è passata, e ormai il Natale è sempre più vicino. Jeff Kaplan e il team dilo sanno bene, la software house ha infatti annunciato tramite un filmato che per l'occasione farà ritorno anche quest'anno l'evento

Magico Inverno comincerà il 12 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e porterà con sé tante novità. Il game director ha confermato che Junkrat, Roadhog e Hanzo riceveranno una nuova skin di Natale (e non saranno gli unici) e che i costumi dello scorso anno saranno venduti a prezzo di base. Inoltre, tornerà la rissa Operazione Palle di Neve, che questa volta sarà giocabile anche nella mappa Foresta Nera, e debutterà una modalità inedita chiamata Caccia allo Yeti: una squadra di 6 Mei dovrà dare la caccia a un Winston (anch'egli controllato da un giocatore); Winston dovrà raccogliere più carne possibile in giro per lo stage per potenziarsi e scatenare così la sua Ira Primordiale e avere la meglio.

Ovviamente, nel corso di Magico Inverno potremo ottenere speciali forzieri natalizi, all'interno dei quali potremo trovare skin, file audio, spray, pose vittoriose e altri oggetti cosmetici a tema che verranno rivelati nel corso dei prossimi giorni. Cosa ne pensate del nuovo evento di Overwatch?

Ricordiamo che recentemente un nuovo eroe ha debuttato nello sparatutto di Blizzard, si tratta di Moira, scienziata della Talon in grado di curare gli alleati e di infliggere un grande quantitativo di danni agli avversari. Il nostro Wildbone l'ha provata in diretta su Twitch nella giornata di ieri, trovate la replica del livestream presso questo indirizzo.