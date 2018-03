Overwatch: l'evento Rivolta tornerà nel mese di aprile

Con un nuovo messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, Blizzard ha annunciato il ritorno dell'evento Rivolta all'interno di Overwatch. Il fischio di inizio è atteso per il prossimo 10 aprile.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Blizzard ha pubblicato un breve teaser trailer dedicato al nuovo evento Rivolta in arrivo su Overwatch. All'interno del filmato possiamo notare la presenza di un'immagine statica, con un messaggio che rimanda al 10 aprile per la "divulgazione" dell'archivio missioni dedicato alla rivolta di King's Row.

A partire da martedì 10 aprile, dunque, tutti i giocatori di Overwatch potranno partecipare al nuovo evento Rivolta, con la possibilità di accedere a nuove sfide e ricompense. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle attività in arrivo, ma basandoci sull'evento dello scorso anno possiamo aspettarci nuove modalità ( come Insurrezione), l'arrivo di nuove loot box a tema e la possibilità di guadagnare nuove skin esclusive.

Ricordiamo inoltre che Overwatch si è recentemente aggiornato per includere un nuovo eroe, Brigitte, il primo ibrido support/tank del roster dell'apprezzato sparatutto Blizzard.