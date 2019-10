Overwatch: al via l'evento stagionale dedicato ad Halloween

Blizzard ha annunciato il nuovo evento stagionale di Overwatch, chiamato Halloween Terror, dedicato alla festività di Halloween. Le celebrazioni inizieranno domani 15 ottobre (finiranno il 4 novembre) e introdurranno skin a tema ed eventi unici.

Il teaser di presentazione pubblicato sull'account Twitter di Blizzard non da spazio a molte altre informazioni ma ha dato la possibilità di dare uno sguardo agli atteggiamenti inconsueti di Zenyatta. Gli eventi passati hanno introdotto molte novità in termini di skin, pacchetti a tempo limitato, fino all'introduzione di Sombra come sposa del Dr. Junkenstein. L'evento, tra le altre cose, arriva in concomitanza con il lancio di Overwatch su Nintendo Switch.

Le celebrazioni di Blizzard potrebbero comunque passare in secondo piano, data la recente protesta degli utenti mossa dalle vicende relative a Blitzchung. Intanto i vertici di Blizzard Entertainment hanno confermato che la versione retail di Overwatch per Switch, in uscita domani, non conterrà la cartuccia fisica.