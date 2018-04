Overwatch, Extinction e Rainbow Six Siege in diretta mercoledì 11 aprile

Nella giornata di oggi (mercoledì 11 aprile) i canali di Everyeye.it ospiteranno tre nuove sessioni di live gameplay dedicate a Overwatch, Extinction e Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna.

Si parte alle ore 15:00 con Overwatch, Angelo de Martini ci mostrerà il nuovo evento Ritorsione, mentre alle 17:00 spazio al live gameplay di Extinction. Alle 21:00, infine, RapiDNade ci terrà compagnia con Rainbow Six Siege.

Le dirette andranno in onda su Twitch: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.