Overwatch: un fan crea una mappa ambientata in Egitto, eccola in video

Joshua Llorente, uno studente di Belle Arti con la passione per la modellazione 3D proveniente dalle Filippine, ha realizzato di suo pugno una nuova mappa diambientata a Il Cairo, in Egitto, partendo da zero.

Grazie alla grande qualità e fedeltà allo stile del gioco (sembra a tutti gli effetti una mappa ufficiale), il lavoro di Joshua ha subito attirato le attenzioni della community di Overwatch e addirittura del game director Jeff Kaplan, che su Reddit si è complimentato con lo studente promettendogli che presto si metterà in contatto con lui. Magari gli verrà offerta la possibilità di entrar a far parte della software house californiana?

Ricordiamo che l'evento Magico Inverno si concluderà a breve, avete ancora poche ore per trovare o acquistare le skin di Natale e gli altri oggetti cosmetici a tema.