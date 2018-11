Overwatch festeggia il Black Friday: gioca gratis fino al 26 novembre

Oltre ai saldi del Black Friday, Blizzard ha annunciato che dal 20 al 26 novembre tutti potranno giocare gratuitamente a Overwatch con libero accesso a tutti gli eroi e alle modalità di gioco. Di seguito tutti i dettagli.

Per questa Free Trial saranno disponibili tutti i contenuti di questo sparatutto definitivo, inclusi i 29 eroi (tra cui la pistolera appena pubblicata, Ashe) e le 19 mappe in diverse modalità di gioco, tra cui Partita rapida, Partite personalizzate e Arcade. Potrai anche progredire di livello e ottenere Forzieri, sbloccando diverse opzioni di personalizzazione per i tuoi eroi. Inoltre, se deciderai di acquistare Overwatch dopo averlo provato, potrai conservare tutti i progressi fatti durante la Free Trial: assicurati di usare lo stesso account Blizzard, Xbox Live o Sony con cui hai giocato.

Non perdere nemmeno un momento dell'azione con il pre-download di Overwatch su PlayStation 4 o Xbox One a partire da oggi, per prepararti a giocare quando inizierà la Free Trial, il 20 novembre. Durante la Free Trial, i giocatori potranno sbloccare ricompense di gioco per un tempo limitato! I giocatori con l'account Blizzard associato a quello di Twitch possono guardare due ore di streaming di Overwatch dal 20 al 26 novembre per ottenere tre spray di Ashe.

Overwatch Free Trial si terrà dal 20 al 26 novembre. Tutti i possessori di PlayStation 4 con un abbonamento PlayStation Plus, i possessori di Xbox One con un abbonamento Xbox Live Gold e gli utenti PC Windows con un account Blizzard potranno scaricare Overwatch e giocare gratis durante questo periodo. Non saranno necessari né iscrizione né codici! L'Overwatch Free Trial inizierà il 20 novembre alle 11:00 PDT e finirà il 26 novembre alle 23:59 PDT.