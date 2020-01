Overwatch festeggia il Capodanno Lunare: annunciato l'evento speciale a tema

Come già accaduto durante l'inverno dello scorso anno, anche nel 2020 l'universo di Overwatch si prepara a festeggiare in grande stile l'avvento del nuovo anno lunare.

Tramite l'account Twitter ufficiale dedicato al celebre hero shooter, Blizzard ha infatti annunciato uno speciale evento a tema. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori avranno modo di celebrare in-game l'avvento dell'Anno del Topo. I festeggiamenti, in particolare, avranno inizio nel corso della giornata di domani, giovedì 16 gennaio, e si protrarranno per alcune settimane. Il sipario calerà infatti sull'appuntamento solamente nel mese di febbraio, nello specifico nella giornata di mercoledì 5. Purtroppo, oltre a definire le tempistiche presentatevi, il team di sviluppo non ha ad ora offerto ulteriori dettagli in merito ai contenuti che saranno accessibile durante l'evento dedicato al Capodanno Lunare.



Durante l'edizione 2019 del medesimo evento, Blizzard Entertainment aveva introdotto in Overwatch alcune skin speciali a tema Capodanno Lunare, dedicate a diversi personaggi del celebre hero shooter. In attesa di scoprire che cosa il team ha in serbo per i giocatori, ricordiamo che dall'ottobre dello scorso anno il titolo è disponibile anche su console Nintendo. Sulle pagine di Everyeye potete dunque trovare la nostra recensione di Overwatch per Nintendo Switch, a cura di Giovanni Calgaro.