Overwatch festeggia il Capodanno Lunare 2022: tante nuove Skin per l'Anno della Tigre

È da poco terminato l'evento Magico Inverno 2021 di Overwatch, ma l'hero shooter è già pronto a intrattenere i giocatori con ulteriori festeggiamenti. Questa volta, il grande protagonista è il Capodanno Lunare 2022!

Già da oggi, gli appassionati di Overwatch possono infatti approfittare di una serie di contenuti speciali pensati per celebrare in compagnia l'avvento dell'Anno della Tigre. Sino al prossimo 15 febbraio 2022, le community PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch sono invitati da Blizzard a celebrare il Capodanno Lunare, con la possibilità di conquistare una rassegna dedicata di oggetti cosmetici per gli eroi di Overwatch.

Per l'evento a durata limitata, saranno inoltre attivate le seguenti modalità di gioco:

Risse dell'evento : Cacciatori di Taglie (Il giocatore che ottiene la prima uccisione della partita diventa il Bersaglio, mentre tutti gli altri diventano Cacciatori di Taglie. Ucciso il bersaglio, l'avversario che lo ha sconfitto prende il suo posto) e Blitz Cattura la Bandiera (una versione modificata di Cattura la Bandiera);

: Cacciatori di Taglie (Il giocatore che ottiene la prima uccisione della partita diventa il Bersaglio, mentre tutti gli altri diventano Cacciatori di Taglie. Ucciso il bersaglio, l'avversario che lo ha sconfitto prende il suo posto) e Blitz Cattura la Bandiera (una versione modificata di Cattura la Bandiera); Sfide Settimanali: vincendo almeno nove partite ogni settimana, si potranno ottenere delle ricompense speciali, tra le quali le skin Ashe Prosperità, Soldato-76 Auspicio e Wrecking Ball Porcellana;

Immancabili infine gli oggetti di personalizzazione a tema Capodanno Lunare. Per l'Anno della Tigre, i giocatori dell'hero shooter potranno in particolare cercare di conquistare le nuove skin Epiche e Leggendarie di Mercy Seolbim (Leggendario), Tracer Nezha (Leggendario), Ashe Prosperità (Epico), Soldato-76 Auspicio (Epico) e Wrecking Ball Porcellana (Epico), oltre a nuove icone e spray.



Nel frattempo, ancora nessun aggiornamento dopo il rinvio di Overwatch 2.