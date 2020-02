Overwatch festeggia il Carnevale con un evento, skin gratis di Ashe tra le ricompense

Blizzard continua a proporre nuovi eventi minori di Overwatch interamente dedicati ad uno degli eroi e, per celebrare il Carnevale, arriva il Martedì Grasso di Ashe.

L'evento in questione, che riprende in tutto e per tutto quanto visto negli ultimi mesi per Baptiste e Ana, permetterà ai giocatori di guadagnare una serie di ricompense in maniera completamente gratuita. Tutto ciò che dovrete fare per ottenere i nuovi emblemi, i nuovi spray e l'esclusiva skin epica Ashe Martedì Grasso sarà vincere delle partite in qualsiasi modalità di gioco (le ricompense in questo caso non andranno a sostituirsi ai forzieri gratuiti settimanali, che potrete ottenere anche nel corso dei prossimi giorni).

Ecco di seguito tutte le ricompense:

Vinci 3 partite: Icone Martedì Grashe e Martedì B.O.B.

Vinci 6 partite: Spray Maschera Dorata

Vinci 9 partite: Modello epico Ashe Martedì Grasso

Anche questa volta potrete guardare delle dirette in streaming su Twitch per ottenere altre ricompense esclusive. Prima di procedere alla visione degli streamer che giocano ad Overwatch assicuratevi di aver collegato correttamente i vostri profili Twitch a quelli del gioco, così da poter sbloccare senza problemi tutti gli extra.

Queste sono le ricompense per chi guarderà il gioco sulla piattaforma di streaming in viola:

Guarda per 2 ore: Spray Torta Ball

Guarda per 4 ore: Spray Semla e Perline

Guarda per 6 ore: Spray Rex, Morte Rossa e Carnevale

L'evento Martedì Grasso di Ashe è partito questa sera e resterà attivo fino al prossimo 9 marzo 2020. Con uno dei recenti aggiornamenti è anche possibile provare la modalità Triple Damage di Overwatch, che inaugura la prima di una lunga serie di modalità sperimentali che arriveranno nel corso dei prossimi mesi sia sulla versione PC che su quella console.