Overwatch festeggia il secondo anniversario con un bellissimo corto in stop-motion

Il 24 maggio Overwatch spegnerà la sua seconda candelina. Per festeggiare la ricorrenza Blizzard Entertainment ha organizzato diverse iniziative, come l'evento Anniversario e un weekend di gioco gratuito, e nella giornata di ieri ha pubblicato uno stupendo corto animato.

A differenza dei precedenti, che raccontavano la storia dei personaggi ed erano realizzati in computer grafica oppure in animazione tradizionale, quest'ultimo è stato creato con la tecnica stop-motion. Le protagoniste sono delle statuine di Reaper e Tracer che prendono letteralmente vita. La giovane inglese è intenzionata a festeggiare l'anniversario, ma l'altro non sembra particolarmente entusiasta... Potete ammirare il video in apertura di notizia, mentre in calce trovate un dietro le quinte che mostra come è stato realizzato. Buona visione!

L'evento Anniversario si svolgerà dal 22 maggio al 12 giugno, includerà gli oggetti stagionali passati e oltre 50 inediti, tra i quali figurano la nuova skin epica di Soldato-76 e le emote di ballo per Doomfist, Moira e Brigitte. Per l'occasione, debutteranno anche la nuova mappa Deatmatch Petra e una stagione competitiva per la medesima modalità, che include match di piazzamento, scaglioni divisi per indice di valutazione e classifiche. Dal 25 al 28 maggio, invece, si svolgerà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net.

Gli oltre 40 milioni di giocatori di Overwatch avranno un bel po' di cose da fare nelle prossime settimane, mentre tanti altri avranno l'opportunità di avvicinarsi al titolo di Blizzard per la prima.