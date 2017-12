Overwatch: finalmente in vendita il merchandise ufficiale della Overwatch League

Il merchandise ufficiale dellasarà in vendita a partire da oggi, 6 dicembre. Forse non potrete tifare i vostri beniamini dal vivo alla Blizzard Arena di Los Angeles, ma potrete comunque sostenere i campioni del cuore acquistandone il merchandise ufficiale sul

Il colosso di Irvine ha fatto davvero le cose in grande e sembra aver pensato proprio a tutto: metterà in vendita giacche, camicie e cappelli, oltre a molti altri articoli. Blizzard offrirà oggettistica e abbigliamento brandizzato per tutte e 12 le squadre partecipanti alla Overwatch League.

E, anche se non siete dei tifosi sfegatati, alcune magliette a noi sembrano davvero sfiziose.

Probabilmente non riceverete la maglia o il cappello tanto desiderato prima dell'inizio delle partite della preseason (visto che partiranno proprio oggi), ma sicuramente vi farete trovare pronti per l'inizio della stagione regolare in programma a partire dal 10 gennaio.

Come vi abbiamo già raccontato, i tifosi saranno anche in grado di "vestire" i colori della loro squadra preferita in game con il lancio delle nuove skin dedicate alle squadre partecipanti. Lo sviluppatore californiano ha pensato all'introduzione di una nuova valuta in game, che consentirà di dare il 50% del ricavato della vendita ai team.

Se stavate pensando di poter trovare le skin a tema nei Forzieri, beh potete mettervi l'anima in pace. Blizzard ha confermato che non ha alcuna intenzione di aggiungere le nuove skin ai Forzieri.

"Vogliamo assicurarci che i giocatori possano supportare direttamente le loro squadre preferite, il che è esattamente ciò che il nostro sistema di token ci consente di fare", è la dichiarazione rilasciata da Blizzard. "Oltre a garantire che tutti i proventi derivanti dagli acquisti legati alla Overwatch League vengano condivisi correttamente con le 12 squadre, questo sistema rende anche più facile per i tifosi avere subito la skin desiderata, per l'eroe che si preferisce".

Le nuove skin arriveranno all'inizio del prossimo anno, in concomitanza con l'inizio della stagione regolare della Overwatch League.