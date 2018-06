Overwatch: fino a martedì 12 giugno sarà possibile ottenere il doppio dell'esperienza

Alle ore 20:00 di ieri 8 giugno Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via al weekend di doppia esperienza in Overwatch su PlayStation 4, Xbox One e PC. Rimarrà attivo fino alle ore 08:59 di lunedì 12 giugno.

Per tutta la durata dell'iniziativa, com'è facile intuire, i giocatori otterranno il doppio dei punti esperienza. Il bonus si applica a quasi tutte le fonti di PE, ovvero:

Tempo trascorso in una partita

Completamento di una partita

Completamento di partite consecutive

Vittoria di una partita

Sostituzione durante una partita in corso

Ottenimento medaglie

L'esperienza avrà inoltre effetto moltiplicativo con i bonus di gruppo e delle Internet Gaming Room. L'unica fonte di esperienza che non viene influenzata è la Prima vittoria del giorno, che continuerà a garantire 1.500 PE. Si tratta di un'occasione da non perdere per tutti i giocatori desiderosi di ottenere gli oggetti di Anniversario. L'evento, in corso di svolgimento per festeggiare il secondo compleanno del gioco, ha introdotto ben 60 nuovi oggetti celebrativi e fornisce l'opportunità di ottenere tutti quelli degli eventi passati.

Intanto, mentre i giocatori si divertono con Anniversario, nel PTR sono stati applicati dei profondi cambiamenti a diversi eroi come Orisa, Doomfist e, soprattutto, Symmetra, oggetto di un pesante rework.