Overwatch, For Honor e Final Fantasy XV tra i nuovi Deals with Gold della settimana

Come ogni martedì, lo Store Xbox si è aggiornato con i nuovi Deals with Gold della settimana. Tra i nuovi giochi in offerta per Xbox One segnaliamo Overwatch, For Honor e Final Fantasy XV: Royal Edition.

Di seguito elenchiamo i principali giochi Xbox One in offerta per gli utenti Gold:

Overwatch: Legendary Edition - 50%

For Honor: Pack Digital Deluxe - 60%

For Honor: Season Pass - 50%

Final Fantasy XV: Royal Edition - 60%

Bundle Unravel Yarny - 35%

Unravel Two - 25%

Pacchetto Forza Motorsport 7 e Forza Horizon 3 - 45%

Forza Motorsport 7: Pass Auto - 65%

Aeero - 60%

Forza Horizon 3: Hot Wheels - 75%

Oxenfree - 75%

The Council: Season Pass - 33%

The Surge - 75%

The Surge: A Walk in the Park - 33%

A seguire, invece, elenchiamo i giochi Xbox 360 in promozione per gli utenti Gold:

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 25%

Of Orcs and Men - 75%

Contrast - 75%

Final Exam - 75%

A questo indirizzo potete consultare la lista completa con tutte le offerte inclusi tra i nuovo Deals with Gold. Cosa ne pensate? Ne approfitterete per fare qualche acquisto? Intanto ricordiamo che fino al 31 agosto saranno disponibili al download gratuito i giochi inclusi tra i Games with Gold della seconda metà del mese.