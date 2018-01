Overwatch, Fortnite e PUBG giocati in diretta su Twitch e YouTube lunedì 15 gennaio

Finito il weekend, riprendono a ritmo regolare gli appuntamenti targati Everyeye Live: sono tre le trasmissioni in programma per oggi (lunedì 15 gennaio), dedicate a

Alle 15:00 giocheremo in diretta con l'Hero Shooter di Blizzard mentre alle 17:00 spazio Fortnite. In prima serata (alle 21:00) infine torna RapiDNade con PlayerUnknown's Battlegrounds.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube. Siete invitati ad iscrivervi al nostro canale Twitch in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community in chat. Non mancate!