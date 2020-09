Overwatch: un fumetto anticipa l'evento di Tracer, arrivano le nuove skin della OWL

Blizzard ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo mini-evento di Overwatch dedicato interamente a Tracer e la cui uscita è stata anticipata da un fumetto pubblicato da Dark Horse Comics.

Nel fumetto, il cui primo numero può essere letto anche in italiano sul sito ufficiale dell'hero shooter con visuale in soggettiva, vengono narrate le avventure della giovane eroina inglese nell'anno successivo allo scioglimento del gruppo di eroi. Al momento non sappiamo ancora come verrà strutturato l'evento, ma possiamo ipotizzare si tratti di qualcosa di molto simile a quanto visto in passato con le Sfide maestro di Sigma e quelle di altri eroi. In palio per i giocatori verrà messa una esclusiva skin di Tracer che riprende quanto visto nel fumetto e che, con tutta probabilità, potrà essere ottenuta semplicemente accumulando vittorie nel corso dell'evento a tempo. Vi ricordiamo infatti che Tracer's Comic Challenge, questo è il nome dell'evento in game, avrà inizio nel tardo pomeriggio di domani, martedì 15 settembre 2020, e terminerà il 28 settembre 2020.

I creatori di Diablo hanno anche svelato con un breve trailer l'arrivo di una coppia di skin dedicata a D.Va e Reinhardt a tema Overwatch League. I due costumi in questione potranno essere acquistati dal 29 settembre al 12 ottobre, avrete quindi pochi giorni per accaparrarvi questi elementi estetici esclusivi per i due tank.