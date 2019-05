Overwatch: Geguri nominata dal TIME tra i Next Generation Leader 2019

Kim "Geguri" Se-yeon è stata nominata dal TIME nella classifica dei Next Generation Leader del 2019, a fianco di personaggi come Greta Thunberg e Tessa Thompson. La diciannovenne coreana gioca, come sapete, negli Shanghai Dragons ed è l'unica giocatrice nella Overwatch League.

Geguri ne ha passate tante nel corso della sua carriera professionistica. Giocatrice di grande talento, le sue impeccabili performance le avevano dato la possibilità di mettersi in mostra prima online e poi nel circuito pro nazionale.

Nonostante questo, buona parte della community la additava come una che barava. Non poteva esser brava come i colleghi maschi e per questo in molti sostenevano che la ragazza utilizzava un aim bot. Geguri, nonostante la cascata di offese e scetticismo è andata dritta per la propria strada, iniziando a giocare in streaming con le mani sempre visibili per dimostrare che la sua abilità era autentica.

Persino Blizzard ha voluto vederci chiaro e, con un'indagine formale, ha ripulito il nome della ragazza da ogni dubbio o accusa.

Geguri, oggi, è uno dei giocatori più famosi della Overwatch League, nonostante gli Shanghai Dragons possano ancora vantare il poco invidiabile primato delle quaranta sconfitte consecutive alla conclusione della stagione inaugurale della Overwatch League.

Ora ci sono oltre 200 giocatori professionisti attualmente nella lega e Geguri è l'unico rappresentante femminile nel pool di giocatori.

Geguri, sebbene inizialmente riluttante e timida nell'accettare la nomina del TIME, a dichiarato che ora è pienamente consapevole di esser di ispirazione ai ragazzi e ragazze che come lei hanno il sogno di esser dei professionisti: "Dato che sono l'unica giocatrice della Overwatch League, penso che ci siano molte persone che mi guardano e mi vedono come un modello. Sapendo questo, sto cercando di ispirare gli altri ad arrivare dove sono oggi".