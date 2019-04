Overwatch è giocabile gratis (e in sconto) su PS4, Xbox One e PC

In occasione del lancio dell'evento Tempesta Imminente, Blizzard ha ben pensato di offrire a tutti i giocatori l'opportunità di provare Overwatch senza spendere neppure un centesimo: l'hero shooter può infatti essere giocato gratuitamente fino al 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One e PC!

Per accedere alla versione di prova gratuita dovete recarvi sugli store digitali di riferimento delle tre piattaforme. Su PC è necessario scaricare l'applicazione Blizzard Battle.net, mentre sulle due console dovete accedere al PlayStation Store e al Microsoft Store. Tenete presente, in ogni caso, che su PS4 e Xbox One possono giocare solamente gli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Live Gold.

Se deciderete di acquistare la versione completa del titolo per continuare a giocare dopo il 23 aprile, potrete beneficiare di uno sconto su tutte e tre le piattaforme. La versione base di Overwatch è acquistabile su PC Battle.net a 14,99 euro, su PlayStation Store a 19,99 euro e su Xbox One a 24,00 euro (19,80 euro per i Gold).

Durante il periodo di prova gratuita avrete accesso all'esperienza completa del titolo, compresa la missione PvE Tempesta Imminente introdotta pochi giorni addietro nell'ambito dell'evento omonimo.