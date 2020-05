Overwatch: i giocatori si fondono in un singolo eroe nella nuova Modalità Sperimentale

Servendosi della funzione "Attach Players" del server PTR di Overwatch, un appassionato dell'iconico hero shooter di Blizzard, Andy Bohan, ha dato vita ad una folle Modalità Sperimentale che fonde ciascun eroe della propria squadra in un singolo, enorme personaggio.

La nuova attività ingame ideata da Bohan prevede una sorta di "fusione Saiyan" tra i membri di entrambe le squadre multiplayer, un approccio che stravolge completamente l'esperienza offerta dallo sparatutto competitivo di Blizzard.

La Modalità Sperimentale creata dal fan di Overwatch attraverso la nuova funzione introdotta nel server PTR obbliga ogni partecipante a coordinarsi con i propri compagni per compiere i movimenti base del "golem virtuale" creato dalla fusione di ciascun eroe. Per raggiungere la vittoria in questa particolare modalità, quindi, non basta raggiungere il perfetto "affiatamento" con i propri compagni ma bisogna anche rivedere la propria strategia e scegliere con oculatezza i diversi personaggi da interpretare, massimizzando così l'effetto combinato delle abilità e delle armi di ogni protagonista.

In cima alla notizia trovate un'esilarante video confezionato dallo stesso Bohan per dimostrare la bontà e l'originalità della sua idea concretizzatasi in coincidenza dell'Anniversario 2020 di Overwatch.