Overwatch, Giochi Estivi 2019: come sbloccare la skin di American Reaper

I giocatori di Overwatch possono dedicarsi alla nuova edizione dei Giochi Estivi del 2019. Durante l'evento è possibile sbloccare delle nuove skin epiche: in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere la skin di American Reaper.

Quest'anno le skin epiche dei Giochi Estivi possono essere guadagnate portando a termine le sfide settimanali. Nello specifico, la skin di American Reaper potrà essere sbloccata completando le sfide disponibili dal 16 al 22 luglio.

Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, le sfide in questione richiedono semplicemente di vincere un certo numero di match nelle modalità Partita Rapida, Partita Competitiva e Arcade. Nello specifico, per sbloccare la skin epica di American Reaper dovrete vincere 9 partite, entro e non oltre il 22 luglio.

Il modo più semplice e rapido per vincere 9 partite è quello di giocare nelle modalità Partita Veloce o Arcade, dove in genere troverete un livello di competizione più abbordabile. Ricordiamo inoltre che sono previste altre ricompense dopo aver vinto 3 partite (lo spray Shark Attack) e dopo aver vinto 6 partite (l'icona Punchimari).

Se siete curiosi di dare uno sguardo ravvicinato alla skin epica di American Reaper, potete guardare il video riportato in cima. Segnaliamo che durante i Giochi Estivi 2019 sarà possibile ottenere anche le skin leggendarie di Genji, Torbjorn e altri personaggi del roster.