Overwatch: i Giochi Estivi arrivano in anticipo, ci sarà da attendere per il nuovo eroe

È appena stato pubblicato su YouTube il nuovo diario degli sviluppatori di Overwatch, all'interno del quale il buon Jeff Kaplan ha illustrato tutte le novità in arrivo nello sparatutto.

Iniziamo col dire che i Giochi Estivi torneranno anche nel 2019 e, a differenza degli scorsi anni, questa volta l'evento farà il proprio debutto in anticipo. Non si conosce ancora la sua data d'uscita, ma è probabile che inizieremo a giocare a Lucio Ball a cavallo tra la fine del mese di luglio e i primi giorni di agosto. Tra le novità principali di questi Giochi Estivi troviamo tre diverse mini-sfide che si alterneranno nel corso di altrettante settimane. Queste sfide, stando alle parole di Kaplan, ricorderanno quelle viste nei mini eventi dedicati ad Ana e Baptiste e permetteranno di ottenere facilmente delle skin epiche per gli eroi del gioco.

Si è poi parlato del nuovo e attesissimo eroe che, a differenza di quanto si possa pensare, non sta per arrivare. Pare infatti che il trentunesimo personaggio giocabile di Overwatch richieda un periodo di sviluppo maggiore e, pertanto, bisognerà attendere ancora un po' prima di poterlo utilizzare.

Passando invece alle nuove funzionalità del gioco in arrivo con i prossimi aggiornamenti, troviamo dei sottotitoli migliorati e un meccanismo anti-cheat ancor più efficace, grazie al quale le partite al cui interno sono presenti giocatori che utilizzano trucchi verranno immediatamente interrotte. Nel caso delle competitive, i giocatori presenti nella partita non subiranno alcuna perdita, mentre coloro i quali sono sorpresi ad utilizzare i cheat verranno pesantemente puniti.

Avete già visto i nuovi set LEGO Overwatch dedicati a Junkrat, Wrecking Ball e Roadhog? Vi ricordiamo inoltre che l'esclusiva skin leggendaria di Zenyatta ispirata al giocatore professionista Jjonak sarà disponibile per l'acquisto solo per pochi giorni.