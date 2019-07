Overwatch Giochi Estivi: ecco le immagini di tutte le nuove skin disponibili!

L'hero shooter è ormai entrato nel pieno dei festeggiamenti dedicati all'arrivo dell'estate ed ha dato ufficialmente il via all'evento Giochi Estivi di Overwatch.

Disponibile in-game per un periodo di tempo limitato, l'evento porta con sé il consueto carico di skin speciali, che renderanno il look degli eroi del gioco perfettamente in tema con la stagione estiva. Brevemente presentateci in video, il team ci invita a scoprire di più in merito tramite il cinguettio che troviamo in calce a questa news. Sul sito ufficiale di Overwatch possiamo infatti trovare immagini di anteprima delle skin di Giochi Estivi, che vi elenchiamo di seguito:

Genji: Skin Kendoka ;

; Wrecking Ball: Skin Lucioball ;

; Torbjorn: Skin Martello & Secchiello ;

; Hanzo: Skin Onda ;

; Reaper: Skin American ;

; Reinhardt: Skin Bundesadler ;

; Mei: Skin Zhongguo;

Potete visionare le immagini direttamente in calce a questa news: qual è la vostra preferita?Ne approfittiamo per ricordarvi che questo nuovo evento speciale sarà disponibile in Overwatch solamente per un periodo limitato.