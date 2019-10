Overwatch: il giroscopio è il punto di forza nella versione per Switch

La versione di Overwatch per Nintendo Switch si prepara all'esordio e in un'intervista di Vooks.net a Wes Yanagi, responsabile del porting, il producer ha spiegato quali sono i punti di forza del gioco sulla console della grande N.

Yanagi ha spiegato che il punto di forza rispetto alle altre versioni, sta nella meccanica dei controlli: "i controlli per la versione Switch di Overwatch sono sostanzialmente gli stessi delle altre console. Tuttavia, il giroscopio ha introdotto una grande novità. Con il giroscopio puoi inclinare la Switch o il Pro Controller per raggiungere meglio il bersaglio e seguire la linea di tiro, oppure puoi staccare i Joy-Con e utilizzarli sullo schermo come se fossero puntatori laser. Uno dei nostri sviluppatori gioca in questo ultimo modo e riesce a dominare le partite. L'utilità del giroscopio è un vantaggio. Potresti trascorrere due ore per imparare ad utilizzarlo, per poi non farne più a meno."

Secondo Yanagi è stata Nintendo a spingere Blizzard verso questa direzione, per indagare sulle funzionalità del giroscopio. Sempre secondo il producer, gli sviluppatori all'inizio erano scettici ma col tempo hanno intuito le potenzialità della feature.

Con l'ultima patch di Overwatch sono state implementate grandi modifiche ai personaggi. Vi ricordiamo che la versione per Nintendo Switch di Overwatch uscirà il 15 ottobre. Intanto, potete vedere i risultati del porting su Switch in questo video di gameplay.