Overwatch: Goldman Sachs si aspetta un grosso annuncio alla BlizzCon

Un utente di Reddit sembra aver trovato alcuni indizi di un documento di Activision Blizzard della che la banca Goldman Sachs in cui si fa riferimento a diversi nuovi annunci alla Blizzcon 2018, soprattutto relativi a una “espansione di Overwatch”.

Nel post di Rob_Abb, questo il nome dell'utente di Reddit, si afferma che il documento di Goldman Sachs prevede "diversi annunci significativi, tra cui Diablo 4, un titolo mobile Blizzard (Diablo o World of Warcraft) e una possibile espansione di Overwatch”.

Gli eventi Overwatch Archives hanno luogo ormai ogni primavera e hanno caratterizzato le missioni della storia PvE che conducono i giocatori attraverso un'espansione della lore del titolo. Forse si fa riferimento a questo quando si parla di espansione di Overwatch.

O, forse, ci si riferisce a qualcos'altro. Qualcosa di più, magari finalmente un'espansione story driven, o qualcosa che possa rimpolpare l'universo di Overwatch, a coinvolgere i fan e ad attrarne di nuovi rilanciando l'hero shooter a oltre due anni dalla sua uscita.

Un ipotetico "Overwatch 2", al momento, pare doversi escludere. Alla fine Blizzard sta comunque puntando tutto sulla sua punta di diamante, anche sotto il profilo esport, e annunciare un seguito non dovrebbe essere esattamente nei piani.

Dovremo comunque aspettare fino alla BlizzCon di novembre per sapere con certezza se Blizzard avrà piani per un'espansione di Overwatch. Voi che ne pensate? Cosa vorreste vedere di nuovo in Overwatch?