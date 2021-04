Overwatch: grandi funzionalità e sistemi in arrivo presto, promette il nuovo director

Dopo l'improvviso addio di Jeff Kaplan, il nuovo director di Overwatch Aaron Keller intende dimostrare di non aver preso le sue nuove responsabilità sottogamba, e si è già messo al lavoro per proporre qualcosa di davvero nuovo ad una community a secco di novità da fin troppo tempo.

Nel corso di una recente intervista concessa a GameSpot, Keller ha affermato che sono in arrivo importanti novità per Overwatch: "Sì, ci sono grandi funzionalità e sistemi in arrivo prossimamente. Novità così grandi non le avete mai viste in Overwatch. Il quantitativo di risorse che stiamo dedicando a queste cose è enorme, e coinvolge ogni compartimento del nostro team. Queste novità arriveranno presto. Non ho ancora una data da annunciare, ma spero di poterne parlare a breve. Sono molto emozionato e non vedo l'ora di osservare le reazioni dei giocatori".

Il supporto a Overwatch ha subito un pesante rallentamento negli ultimi tempi, probabilmente per privilegiare lo sviluppo di Overwatch 2, che sembra essere ancora piuttosto lontano dagli scaffali. L'ultima eroina giocabile, Echo, è stata introdotta ad aprile dello scorso anno, mentre le ultime mappe, Havana (Trasporto) e Kanezaka (Deathmatch), sono datate maggio 2019 e gennaio 2021. Oltre a questi contenuti, abbiamo solo visto il reiterarsi dei soliti eventi con nuove skin. Fa quindi molto piacere scoprire che Blizzard abbia deciso di dare un'importante rinfrescata all'hero shooter, che dopo lo sfavillante debutto del 2016 ha dovuto subire la concorrenza di numerosi videogiochi competitivi free-to-play, come Fortnite, PUBG e Apex Legends.