Overwatch gratis per più di due settimane: al via l'evento Magico Inverno 2021

In attesa di vedere in azione Overwatch 2 durante la Overwatch League 2022, gli appassionati dell'hero shooter di Blizzard possono approfittare di un ricco programma invernale.

Il titolo sarà infatti accessibile in maniera completamente gratuita per un periodo di oltre due settimane. A partire da lunedì 20 dicembre 2021, sino al prossimo martedì 2 gennaio 2022, l'intera community videoludica PC, Xbox e PlayStation avrà la possibilità di riversarsi su Overwatch per celebrare le festività natalizie in compagnia. Nello specifico, la Free Trial sarà accessibile:

Su PC , tramite un account Battle.net;

, tramite un account Battle.net; Su PS4 e PS5 , per tutti gli abbonati a PlayStation Plus;

, per tutti gli abbonati a PlayStation Plus; Su Xbox One e Xbox Series X|S, per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold (o a Xbox Game Pass Ultimate);

Nel corso della prova gratuita, l'intero roster di 32 eroi sarà a disposizione del pubblico, che potrà avventurarsi in 28 mappe nelle modalità Partita rapida, Partita personalizzata e Arcade. Segnaliamo inoltre che tutti ial momento di un eventuale acquisto di Overwatch.Ma non è tutto: per l'inverno 2021 ritorna infatti anche l'evento specialedi Overwatch. Per l'occasione, i giocatori potranno provare le nuove Risse Invernali, tra Eliminazione Congelata, Deatmatch Palle di Neve, Mei: Operazione Palle di Neve e Caccia allo Yeti. Per tutto il periodo compreso, sarà inoltre possibile sbloccare speciali modelli ed emote a tema natalizio. Direttamente in calce a questa news, potete visionarne alcuni esempi.Tra le ultime novità introdotte nell'hero shooter, ricordiamo l'aggiunta in Overwatch della mappa Malevento , ispirata all'Italia.