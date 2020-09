Overwatch gratis per PC ma la promozione scompare dopo pochi minuti, cosa è successo?

In attesa di conoscere nuovi dettagli sul prossimo capitolo della serie, Blizzard ha deciso di regalare ai fan una copia gratuita per PC Windows di Overwatch. La promozione, nata nell'ambito della Overwatch League, sembra però essere durata soltanto per pochi istanti.

Il regalo di Blizzard era infatti arrivato nell'ambito delle celebrazioni per la Overwatch League e, al contrario dei weekend di prova, questa versione sembrava essere permanente. Per ottenere la copia gratuita di Overwatch sarebbe bastato compilare l'apposito modulo sul sito della Boston Uprising's Overwatch League e attendere il codice per riscattare il gioco direttamente nella propria casella email . Oltre al titolo la promozione prometteva 200 gettoni da spendere in cosmetici come le nuove skin All-Star della Overwatch League 2020.

Sebbene da regolamento la promozione sarebbe dovuta durare fino al 15 gennaio 2021, il form per ricevere la copia gratuita di Overwatch è scomparso dopo pochi minuti e al suo posto e apparso un messaggio che recita "questo modulo è stato disattivato ed è chiuso ad ulteriori sottoscrizioni". Insomma, un regalo che ha avuto vita piuttosto breve. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un errore o se invece siano arrivate troppe richieste. Voi che ne pensate? Intanto i fan rimangono in attesa di conoscere la data di lancio del nuovo Overwatch 2.