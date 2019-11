Overwatch è gratis per una settimana con il Black Friday di Blizzard

Se non aveste ancora mai giocato a Overwatch, è il momento migliore per poter almeno provare il popolarissimo titolo multiplayer di Blizzard. Il publisher infatti ha lanciato i propri sconti in occasione del Black Friday 2019, e per una settimana Overwatch sarà giocabile gratuitamente su Battle.Net.

Fino a Mercoledì 4 Dicembre potrete scorrazzare liberamente nel gioco attraverso il client di Battle.net come dicevamo, ma anche alla fine del periodo di prova, Overwatch sarà disponibile a prezzo speciale qualora decideste di acquistarlo definitivamente.

Sullo Store di Blizzard infatti il prezzo è scontato del 25%, mentre altri titoli presentano sconti anche maggiori. World of Warcraft: Battle for Azeroth si trova scontato del 50% in tutte le sue edizioni, così come Diablo 3 e Starcraft 2.

Anche per Call of Duty ci sono delle offerte interessanti, con Black Ops 4 ancora una volta a metà prezzo e Modern Warfare con un meno generoso, ma comunque interessante, 20% di sconto. Insomma, se apprezzate i videogiochi di Blizzard, fate un salto sul loro store, al quale vi rimandiamo per conoscere tutte le offerte più nel dettaglio.

Che ne pensate intanto? Proverete Overwatch per questo periodo di gioco gratuito? Per restare aggiornati sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Overwatch, ma soprattutto a tutte le ultime novità su Overwatch 2.