Overwatch: grossi cambiamenti in arrivo per le abilità di Hanzo

è un gioco in continua evoluzione:monitora costantemente l’andamento dei vari eroi al fine di proporre un’esperienza bilanciata, decidendo di potenziare o depotenziare alcune delle abilità o, addirittura, eliminandole del tutto o introducendone delle nuove, come nel caso del rework di Mercy

Come ha affermato il game director Jeff Kaplan sul forum ufficiale, negli ultimi mesi Hanzo è stato oggetto delle attenzioni della software house, che a quanto pare ha intenzione di modificare pesantemente l’eroe. Come prima cosa, Blizzard rimuoverà completamente la Freccia Infida (che nel migliore dei casi infligge 450 danni all’istante), e al suo posto introdurrà una nuova abilità chiamata momentaneamente Rapid Shot, che una volta attivata aumenterà per un breve lasso di tempo la cadenza e la velocità delle frecce, avvolgendo l’arco con un’intensa luce azzurra, come mostrato nell’immagine che trovate a fine news. Anche la Freccia Sonica subirà dei cambiamenti: il raggio e la durata verranno ridotti, così come il tempo di cooldown, di modo da favorire la mobilità dell’eroe. Per concludere, Hanzo otterrà anche una rapida schivata laterale che gli permetterà di eludere gli avversari in caso di pericolo. Gli sviluppatori puntano a rilasciare queste novità sul PTR entro la fine del mese, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

