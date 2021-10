Overwatch, al via Halloween da Brividi: nuove sfide e oggetti da conquistare

Anche quest'anno, Overwatch festeggia il periodo più spaventoso dell'anno con l'evento Halloween da Brividi, ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

I giocatori possono accedere da oggi 12 ottobre fino al 2 novembre per completare le sfide settimanali e guadagnare ricompense. Saranno inoltre disponibili gli oggetti cosmetici degli eventi precedenti, insieme a quelli aggiunti quest'anno.



Tutte le missioni Vendetta di Junkenstein saranno disponibili nel corso della durata di Halloween da Brividi, tra cui Vengeful Ghost, Volatile Zomnics, Mystery Swap, Frenzied Stampede, Three They Were e Shocking Surprise.

Durante la settimana 1, giocare a nove match consentirà di guadagnare lo Spray di Skeleton Genji, mentre con 18 partite si otterrà la sua icona, e con 27 partite si potrà infine mettere le mani sulla Skin epica. La settimana 2 presenta lo stesso set di ricompense per Zarya, con 9, 18 e 27 match che consegneranno ai giocatori rispettivamente lo spray Einherjar, l'icona del giocatore e la skin epica. A chiudere, abbiamo il set da IT di Roadhog ottenibile durante la terza ed ultima settimana. Approfitterete dell'inizio di Halloween da Brividi per tornare su Overwatch e completare le sfide proposte?

Potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per ingannare l'attesa che ci separa da Overwatch 2, secondo alcuni rumor nelle fasi finali della produzione.