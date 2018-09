Overwatch: I Samsung Morning Stars annunciano San Alex come nuovo General Manager

I Samsung Morning Stars hanno ingaggiato il portoghese Alexandre "san alex" Simões come Project Manager che curerà il settore di Overwatch della formazione bergamasca.

“san alex” è ormai considerato un veterano della scena competitiva di Overwatch. In tempi recenti ha partecipato al campionato nazionale portoghese di Overwatch che ha vinto, imbattuto, con didex, kilier4fun, Phatt, Addicted e Krellian. Questa, secondo i cronisti nazionali è stata una delle squadre più forti mai viste.

Il portoghese è stato annunciato in pompa magna durante una diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook dei Morning Stars. Alexandre “san alex”, peraltro, è stato il general manager dei 6nakes squadra da cui se n'è andato alla fine del mese scorso. Squadra, però, che è anche ai Contenders.

E qui il mistero che aleggia attorno al nuovo acquisto in casa Morning Stars, nonché all'improvviso ritiro dalla Open Division dei Blue di coach Condoluci si dirada pian piano. La formazione, infatti, con otto vittorie in altrettanti turni (prima in classifica), improvvisamente è sparita dalla classifica, andando a infoltire le fila delle ritirate.

Per quale motivo? Può essere perché i 6nakes (ricordiamo, formazione ai Contenders) si sono sciolti dopo la sconfitta ai quarti di finale lasciando libero uno slot che può esser comprato...e che può esser stato acquisito dai Morning Stars che, dalla prossima stagione vedremo direttamente nel campionato cadetto dell'hero shooter Blizzard. Speculazioni? Teoria del complotto? Chi lo sa, solo il tempo potrà dircelo.