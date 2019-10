Overwatch: implementare il cross play è molto difficile, nessun supporto Amiibo su Switch

Overwatch non supporta il Cross-Play e al momento non ci sono piani per implementare questa opzione: con l'arrivo del gioco su Nintendo Switch e l'apertura di Sony al Multiplayer Cross Platform non poteva esserci momento migliore, ma le cose non andranno in questa direzione.

Wes Yanagi, produttore del gioco, ha affermato sulle pagine di EnGaget che "il Cross Play è qualcosa di assolutamente positivo per i giocatori e come giocatore io stesso voglio vedere sempre più titoli con il supporto per questa feature. Tuttavia al momento non abbiamo nulla da annunciare per Overwatch, ci stiamo pesando e stiamo esaminando la possibilità di implementarlo ma aggiungere il Cross Play in Overwatch è molto più difficile e complicato di quanto si pensi."

Yanagi ha poi spostato il focus sulla versione Nintendo Switch, confermando che questa non supporterà gli Amiibo, i motivi non sono stati resi noti ma non ci sono piani al momento per lanciare una serie di statuine a tema Overwatch o rendere il gioco compatibile con gli Amiibo già in commercio.

Infine, Wes sottolinea come "Nintendo ha piena disponibilità ad usare i personaggi di Overwatch in Super Smash Bros", riprendendo un rumor che vorrebbe l'arrivo di Tracer in Super Smash Bros Ultimate.