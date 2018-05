Overwatch: in arrivo i LEGO dedicati al gioco Blizzard

Durante il Licensing Expo 2018 che si sta tenendo in queste ore a Los Angeles, Activision-Blizzard e LEGO Group hanno annunciato di aver stretto una partnership per la realizzazione di set LEGO dedicati a Overwatch.

Le due compagnie lavoreranno a stretto contatto per produrre una linea dedicata allo sparatutto Blizzard, la quale conterrà set di varie dimensioni e prezzi, così coprire ogni possibile fascia di mercato, dai giovanissimi ai collezionisti che desiderano opere più costose e curate sotto ogni aspetto. Nessun altro dettaglio è trapelato sull'accordo e non sappiamo quando i primi LEGO Overwatch faranno la loro comparsa nei negozi.

Sicuramente si tratta di una notizia interessante per tutti i fan delle costruzioni danesi amanti dei videogiochi, dopo titoli di successo come Angry Birds e Minecraft anche Overwatch entrerà dunque a far parte della scuderia LEGO.