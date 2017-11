Overwatch: in arrivo una quantità impressionante di contenuti, secondo Jeff Kaplan

La Blizzard non ha ancora confermato il prossimo evento di Overwatch ma, secondo il game director, non dovremo aspettare a lungo per ricevere una marea di nuovi contenuti dedicati a

Rispondendo a un post sul forum, Kaplan ha scritto che "molti" nuovi contenuti sono in dirittura d'arrivo.

"Non solo ci saranno degli oggetti davvero fantastici per i prossimi eventi ma, all'inizio del prossimo anno aggiungeremo anche un bel po' di nuovi oggetti ai Forzieri", ha scritto Kaplan rispondendo all'utente che l'aveva citato sul forum.

Il prossimo evento stagionale di Overwatch, ovviamente non potrà che essere a tema invernale, dato che non manca molto alle festività natalizie. L'anno scorso, l'evento Magico Inverno aveva aggiunto una serie di skin ispirate alle vacanze, oltre a una nuova modalità di gioco dedicata a Mei.

L'evento del 2016 è andato live il 13 dicembre. Quindi, se dovesse tornare di nuovo quest'anno, proprio come suggeriva Kaplan, non dovremo aspettare ancora a lungo per l'aggiornamento.

I nuovi oggetti base che Kaplan ha menzionato sono le skin a tema Blizzard che lo sviluppatore ha mostrato in occasione della BlizzCon a inizio novembre. Le nuove skin, come abbiamo già visto, prendono ispirazione dagli altri franchise del colosso di Irvine, tra cui Diablo, StarCraft e World of Warcraft. Non è chiaro se altre skin nuove (o vecchie skin stagionali) verranno aggiunte all'elenco.

Non ci resta che aspettare il Magico Inverno.