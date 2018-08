Overwatch: in Belgio non sarà più possibile acquistare le loot box con valuta reale

In seguito alle affermazioni della commissione olandese per il gioco d'azzardo e del Ministro della Giustizia belga, che hanno dichiarato "fuori legge" le casse premio, Blizzard Entertainment ha deciso di rimuovere la possibilità di acquistare con valuta reale le loot box in Overwatch e Heroes of the Storm.

"Nell'aprile del 2018, la commissione olandese per il gioco d'azzardo ha pubblicato un resoconto con l'appoggio del Ministro della Giustizia in cui è stato concluso che le loot box a pagamento in Overwatch sono considerate gioco d'azzardo secondo la legge locale. Noi di Blizzard siamo stupiti di queste dichiarazioni e nonostante non condividiamo la stessa opinione, abbiamo deciso di rispettare la loro interpretazione della legge belga. Di conseguenza, non possiamo far altro che applicare misure che impediranno ai giocatori situati in Belgio di acquistare loot box con valuta reale in Overwatch e Heroes of the Storm. [...] Questi provvedimenti verranno implementati a breve. Siamo disponibili per ulteriori discussioni sull'argomento con la Belgian Gaming Commission e con il Ministro della Giustizia". Questa la dichiarazione di Blizzard, che poi ha specificato che, ovviamente, gli utenti potranno comunque ottenere i contenuti delle loot box giocando e utilizzando la valuta in-game. Che ne pensate di questa vicenda?