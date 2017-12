Overwatch in offerta su Battle.net a partire da 19,99 euro

Se siete interessati alla versionedi, a partire da oggi c'è la possibilità di acquistare il gioco sua partire da 19,99 euro. Disponibile in offerta anche la Game of the Year Edition al prezzo di 29,99 euro.

Per approfittare della promozione, valida da oggi fino al 2 gennaio, basta visitare questa pagina di Battle.net e scegliere l'edizione di Overwatch desiderata. La versione Standard dello shooter Blizzard è disponibile a 19,99 euro anziché 39,99 euro, ma si può optare anche per la Game of the Year Edition a 29,99 euro anziché 59,99 euro (edizione che include gioco base, 10 Loot Box bonus, nuove skin per gli eroi, Tracer come eroe in Heroes of the Storm e altro ancora).

Approfitterete di questa occasione per recuperare il gioco di Blizzard? Intanto vi ricordiamo che Magico Inverno, l'evento natalizio di Overwatch, ha il preso il via pochi giorni fa e sarà disponibile fino al primo gennaio.