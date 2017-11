Overwatch in offerta a partire da 19,99 euro per il Black Friday

In occasione dei saldi del Black Friday,proponein offerta a partire da 19,99 euro per un periodo di tempo limitato. La promozione permette di acquistare anche la Game of the Year Edition a 29,99 euro su tutte le piattaforme.

Gli utenti interessati possono approfittare di uno sconto per la versione digitale PC di Overwatch a 19,99 euro e della Game of the Year Edition a 29,99 euro sul negozio Blizzard fino al 27 novembre. Disponibile anche uno sconto sulla Game of the Year Edition per PC, PlayStation 4 e Xbox One presso i rivenditori che aderiscono all'iniziativa e sugli Store online di PlayStation e Xbox.

Ricordiamo che la GOTY include tutti gli eroi, le mappe e le funzioni di gioco di Overwatch: se siete già in possesso della versione standard, avrete la possibilità di aggiornarla alla Game of the Year Edition con una spesa di 10 euro su buyoverwatch.com (l'offerta terminerà il 28 novembre alle 9:00).

Ricordiamo inoltre che in questi giorni è disponibile un weekend di prova gratuito per Overwatch, un'ottima occasione per testare il gioco con mano prima di valutarne l'eventuale acquisto.