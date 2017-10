Overwatch: in vista della World Cup, Blizzard alza l'hype con una mini serie

Lasi sta avvicinando a grandi passi e, con essa anche la

Per far sì che i giocatori e tutti gli appassionati si presentino belli carichi all'appuntamento mondiale, Blizzard ha pubblicato un video intitolato "2017 Overwatch World Cup Group Stage Recap". Il video in questione è, in realtà il primo di una mini serie suddivisa in quattro parti che presenta tutti i team che hanno partecipato al mondiale (e i team qualificati), i loro punti di forza, le caratteristiche dei player, chi temono di più (spoiler: lo spauracchio è ovviamente la squadra coreana) e in che modo si sono avvicinati all'evento.

I giocatori, comunque, sono posti sempre al centro dell'intera serie: il video mostra anzitutto la fase a gironi, dove squadre da tutto il mondo si sono battute per staccare il biglietto d'andata per la California e per la BlizzCon.

Il 3 e 4 novembre, infatti, quei ragazzi rappresenteranno i loro paesi nella magnifica cornice della Blizzard Arena. Si più notare la grande pressione a cui sono sottoposti i team, ma anche la grande popolarità che godono presso gli appassionati.

La strada, a partire dai Group Stages iniziati lo scorso marzo, non pare esser stata facile ma le squadre finaliste potranno lottare sino alla fine per il titolo di campioni del mondo. Otto sono i finalisti che tra poco più di una settimana scenderanno nell'Arena: Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Cina, Australia, Francia e Canada.

La seconda parte della mini serie è già online e può esser visto qui.

Noi seguiremo con attenzione l'evento, quindi rimanete con noi!