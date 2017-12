Overwatch: iniziano a emergere i primi indizi sul ventisettesimo eroe del roster?

Ora che, l'ultimo eroe di Supporto dell'hero shooter Blizzard è ormai tra noi da qualche settimana, le speculazioni sul prossimo eroe si sprecano.

Il Game Director Jeff Kaplan, parlando al Fun & Serious Game Festival attualmente in corso in Spagna, non si è ovviamente sbottonato sul prossimo eroe di Overwatch, ma ha fatto intendere che alcuni indizi sarebbero già stati lasciati qua e là in passato, come briciole di pane, dal team di sviluppo.

Forse il ventisettesimo eroe di Overwatch è già apparso in un fumetto o in un corto animato? Potrebbe essere la spietata regina di Junkertown? Forse potrebbe essere Brigitte Lindholm o l'Omnic Maximilien, uno dei vertici dell'organizzazione terroristica Talon (magari la nemesi di Zenyatta)?

Tanto per alimentare le ipotesi complottiste, Kaplan ha ricordato che anche Moira era "presente" nel fumetto dedicato a Doomfist. "Abbiamo fatto delle allusioni su di lei in passato", ha detto Kaplan. "Era presente nel fumetto di Doomfist e pensavamo che i fan l'avrebbero scovata facilmente".

I fan (anche quelli più accaniti), però, almeno questa volta non si sono accorti della presenza di Moira nel fumetto di Doomfist. Quindi, la sorpresa del reveal nel corso della BlizzCon è stata completa e sincera. Un suggerimento: provate ad andare a pagina 12 del fumetto Masquerade. Vi ricorda qualcuno quella figura nella penombra?