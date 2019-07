Overwatch: iniziano i Giochi Estivi, in video le skin di Genji, Torbjorn e altri

Con un breve filmato, Blizzard ha appena dato il via ai Giochi Estivi 2019 che, come promesso qualche giorno fa, sono iniziati con largo anticipo rispetto agli scorsi anni.

Dando un'occhiata al trailer dell'evento è possibile vedere tutti i contenuti esclusivi che potranno essere sbloccati tramite l'apertura di forzieri oppure acquistati con le monete d'oro duramente accumulate nel corso del tempo. Oltre ai simpatici costumi di Wrecking Ball, Genji, Tobjorn e Hanzo troviamo al solito un notevole numero di emote e spray da equipaggiare nel pannello relativo ai vari eroi. Per la prima volta in assoluto, inoltre, un evento di Overwatch presenterà delle sfide settimanali che riprendendo quanto visto con i mini-eventi di Ana e Baptiste. Nel corso di ciascuna settimana che caratterizzerà l'evento potrete completare delle sfide per ottenere skin uniche di Reaper, Mei e Reinhardt oltre ad alcuni spray. Le sfide saranno tutte uguali tra loro e richiederanno semplicemente di vincere una determinata quantità di partite.

Ovviamente nel corso dell'evento, che terminerà il 5 agosto 2019, potrete anche recuperare i vecchi contenuti dei Giochi Estivi ad un prezzo ridotto.

