Dal primo Overwatch a Jump Force: tutti i 'giochi morti' nel corso del 2022

Negli ultimi dodici mesi non abbiamo assistito solo all'arrivo di numerosi titoli sul mercato, visto che sono stati numerosi anche i giochi che sono stati dichiarati 'morti' e che, per una serie di ragioni, non sono più disponibili.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che sono spariti dal mercato nel corso del 2022:

Dirt 4

Dirt Rally

Fast & Furious Crossroads

Final Fantasy VII: The First Soldier

Forza Street

Fuser

Jump Force

Genesis

Hyper Scape

Overwatch

Project CARS

Project CARS 2

Scavengers

Tera

Come potete notare, si tratta di una lista particolarmente lunga e sono solo pochissimi i casi in cui i prodotti sono stati rimossi dagli store digitali delle varie piattaforme per via della scadenza dei diritti d'autore relativi ad alcuni contenuti (solitamente brani musicali). Nella maggior parte dei casi, infatti, ci troviamo di fronte a free to play che hanno fallito nel loro tentativo di ritagliarsi una nicchia di pubblico e, visto che il mantenimento dei server ha un suo costo, sono stati chiusi definitivamente per consentire ai team di sviluppo di passare ad altro. Uno di questi è Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft che non è riuscito a sopravvivere ed è stato chiuso dopo numerosi aggiornamenti gratuiti senza successo. Discorso simile vale per Final Fantasy VII: The First Soldier, il battle royale mobile che sembra non essere stato apprezzato dagli utenti al punto da costringere gli sviluppatori alla chiusura.

L'unica eccezione nella lista è rappresentata da Overwatch: il titolo Blizzard è stato accantonato per lasciare spazio al suo seguito, Overwatch 2, che è scaricabile gratuitamente ed integra tutti i contenuti del suo predecessore.