Overwatch: Junker Queen sarà uno dei prossimi eroi?

Il futuro prossimo di Overwatch non è ancora stato delineato: Blizzard Entertainment sta concentrando gran parte delle sue risorse sullo sviluppo del già annunciato secondo capitolo, e sono mesi che non si vedono nuovi eroe o mappe inedite.

Non stupisce, quindi, che i fan stiano cercando indizi ovunque. Jeff Kaplan potrebbe averne servito uno su un piatto d'argento durante Yule Log, lo streaming di Natale che lo ha visto seduto su una poltrona accanto un camino per ore e ore... Mentre faceva compagnia ai fan di Overwatch, il director ha chiaramente menzionato Junker Queen, arrivando persino a chiedersi quale potrebbe essere il suo ruolo: "Mi chiedo se Junker Queen diventerà mai un eroe. Cosa potrebbe essere? Non un Supporto, non avrebbe senso, giusto? Magari un Tank? Potrebbe anche essere un attaccante".

Junker Queen governa Junkertown, la polverosa, sporca e caotica cittadina dell'outback australiano dalla quale provengono anche Junkrat, Roadhog e Wrecking Ball. È riuscita a prendere il comando grazie alle sue incredibili gesta di cui si è resa protagonista quando era ancora una combattente, e di tanto in tanto si ode la sua voce tra le strade della mappa di Scorta di Junkertown. Si è già vociferato più volte dei suo possibile arrivo, ma come ben sapete non si è mai concretizzato. Come mai è stata menzionata da Kaplan? Che Blizzard stia davvero pensando di aggiungerla al roster?

Prima di salutarvi, ricordiamo che è in corso l'evento Magico Inverno 2019 in Overwatch, con tanti nuovi oggetti cosmetici da sbloccare, tra cui le immancabili skin.